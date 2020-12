Secondo fonti stampa documenti segreti rivelano una rete di spionaggio tra Bogotà e Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Informazioni strategiche in materia di politica, economia, e infrastrutture sono state inviate dalla Colombia alla Russia attraverso una fitta rete di spionaggio facente capo all'ambasciata di Mosca a Bogotà. Questo il quadro che emergerebbe a partire da documentazione segreta dell'intelligence colombiana visionata dal quotidiano "El Tiempo" in relazione alla vicenda culminata con l'espulsione di due diplomatici russi dal paese sudamericano comunicata ieri dal governo di Ivan Duque. Secondo quanto riferisce "El Tiempo" l'allerta alle autorità colombiane circa le attività sospettose dei funzionari del Cremlino era partito dai servizi segreti di Stati Uniti e Regno Unito, che avevano osservato un incremento inusuale del traffico di informazioni sull'asse Bogotà-Mosca a partire da metà del 2017, in coincidenza con un deciso incremento del personale diplomatico dell'ambasciata russa. Al centro della rete di spionaggio i due diplomatici espulsi: Aleksandr Nikolayevich Belousov, accreditato in Colombia il 1° novembre del 2017, risultato appartenente al servizio di intelligence militare della Russia (Gru), e Aleksandr Paristov, entrato in Colombia il 17 gennaio 2019 e membro del servizio di intelligence estero (Svr).Secondo quanto rivela il documento in possesso del quotidiano colombiano, uno degli agenti di Mosca avrebbe iniziato a "raccogliere informazioni chiave nelle aree politiche, economiche e scientifiche, che ha poi inviato in messaggi crittografati al suo paese". La spia dell'Svr avrebbe inoltre pagato ingenti somme "per mettere insieme una rete di informatori di nazionalità colombiana con accesso a informazioni sensibili da società private e statali del settore energetico". Il secondo agente del Gru è stato identificato successivamente dopo che sono stati rilevati una serie di attacchi informatici. Secondo quanto trapelato dai documenti segreti le informazioni crittografate che uscivano dall'ambasciata russa non riguardavano tuttavia solo la Colombia, ma anche le attività di altre agenzie di intelligence e governi alleati, su questioni come il Venezuela e gruppi terroristici come Hezbollah. Il coinvolgimento di cittadini colombiani assegna al caso caso anche una connotazione penale oltre che diplomatica in quanto si cerca adesso di perseguire le persone che hanno venduto informazioni sensibili ai russi.Il governo della Colombia ha reso noto questo mercoledì l'espulsione dal paese di due funzionari del corpo diplomatico della Russia. La misura, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri, è stata presa "dopo che è stato verificato che i due funzionari stavano svolgendo attività incompatibili con quanto previsto dalla Convenzione di Vienna in materia di Relazioni Diplomatiche". A questo scopo, prosegue la nota, "è stato seguito il protocollo stabilito dall'Articolo 9 di tale strumento internazionale, azione che è stata corrisposta dalla Federazione Russa, che ha ordinato l'espulsione di due funzionari diplomatici colombiani a Mosca". Nonostante queste circostanze, conclude il comunicato di Bogotà, "il proposito della Colombia è di mantenere il buon livello che caratterizza tradizionalmente le relazioni diplomatiche, commerciali e di cooperazione tra i due paesi".Il governo del presidente Ivan Duque non ha offerto tuttavia ulteriori precisazioni su quali fossero concretamente le attività svolte dai funzionari di Mosca. Lo stesso capo di Stato ha dichiarato in un'intervista televisiva che "rivelare maggiori informazioni non sarebbe coerente con il principio di mantenere le relazioni bilaterali", ma che la decisione presa dal ministero degli Esteri è corretta. "La notificazione della richiesta di espulsione vale per qualsiasi diplomatico straniero nel nostro paese che agisca contrariamente alla Convenzione di Vienna", ha aggiunto Duque. Secondo fonti citate dal quotidiano "El Tiempo" i due diplomatici russi svolgevano in Colombia compiti di intelligence a livello militare, tecnologico e di infrastruttura del settore energetico in particolare. In particolare, afferma "El Tiempo" l'attività svolta dai due sarebbe legata anche alla situazione politica in Venezuela e alle prossime elezioni in quel paese. (Abu)