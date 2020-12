Usa: il presidente Trump oppone il veto al bilancio della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha opposto il veto al National Defense Authorization Act (Ndaa, il bilancio della Difesa Usa). Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Trump aveva preannunciato la decisione di bocciare il vasto provvedimento finanziario approvato dal Congresso, in risposta al rifiuto di quest'ultimo di emendare la Sezione 230 del Communications Decency Act, che fornisce uno scudo legale di fatto ai social media. "Sfortunatamente, questa legge non include una serie di misure critiche per la sicurezza nazionale, e include invece una serie di provvedimenti che non tributano il dovuto rispetto ai nostri veterani e alla storia delle forze armate, e che muovono in direzione opposta agli sforzi della mia amministrazione per porre gli Stati Uniti al centro della nostra politica estera e della nostra sicurezza nazionale", recita una nota del presidente Usa datata mercoledì, 23 dicembre.Nella nota, Trump definisce il bilancio della Difesa approvato dal Congresso "un regalo a Cina e Russia", i principali avversari strategici degli Stati Uniti. La riforma della Sezione 230 del Communications Decency Act è una misura sostenuta a parole da numerosi esponenti dei partiti Repubblicano e Democratico: i primi accusano i colossi del web di sfruttare indebitamente i loro privilegi giuridici per praticare azioni sistematiche di censura ai danni di produttori di contenuti e utenti conservatori; i secondi affermano che la Sezione 230 consenta la pubblicazione di "contenuti d'odio" sulle piattaforme dei social media. Trump ha dichiarato che il provvedimento, varato nel 1996, "deve essere revocato", in quanto "consente la diffusione di disinformazione online" e costituisce "un grave pericolo per la nostra sicurezza nazionale e l'integrità delle elezioni".La Camera dei rappresentanti federale degli Stati Uniti ha approvato l'8 dicembre, il nuovo National Defense Authorization Act, la bozza del bilancio della Difesa per il 2021, contenente voci di spesa per un importo complessivo di 740 miliardi di dollari. Il provvedimento ha ottenuto un vasto sostegno bipartisan da parte dei deputati, nonostante il presidente Donald Trump avesse sollecitato i Repubblicani a bocciare il provvedimento. L’inquilino della Casa Bianca aveva minacciato di opporre il veto al provvedimento, a meno che il Congresso non vi alleghi misure tese a revocare la Sezione 230 della Communications Decency Act, che esenta i colossi del web dalla responsabilità legale per le decisioni di moderazione dei contenuti pubblicati sulle loro piattaforme. Trump è contrario anche ad una disposizione che prevede di rinominare le infrastrutture militari dedicate a ufficiali della Confederazione. A favore del disegno di legge hanno votato 335 deputati, mentre i contrari sono stati 78, inclusi 37 democratici. (Nys)