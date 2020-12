Italia zona rossa, tutte le regole e i divieti in vigore da oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scattata la zona rossa in tutta Italia da oggi e fino al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. E' vietato ogni spostamento fra Regioni ma resta consentito lo spostamento tra comuni per fare visita a parenti o amici, anche verso altri comuni, ma sempre e solo all’interno della stessa Regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone.La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Sarà zona rossa, quindi, oggi, domani, il 26, 27, 31 dicembre e poi primo, 2, 3, 5, 6 gennaio. Tutto il Paese sarà invece zona arancione nei giorni feriali e quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio.Rispetto alle altre possibilità di spostamento, restano valide le indicazioni fornite nei giorni scorsi, ecco alcuni casi specifici. Sarà possibile raggiungere il coniuge/partner dopo il 21 dicembre se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione. Per ristoranti e negozi restano valide le distinzioni tra area rossa, arancione e gialla. In merito alla seconda casa, premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il primo gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti: in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati); esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e primo gennaio 2021.(Rin)