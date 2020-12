Libia: Haftar discute con notabili della sicurezza di Sirte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante in capo dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha esortato i notabili e gli sceicchi di Sirte a trovare le modalità per “mantenere la sicurezza” nella città costiera della Libia. Una dichiarazione dell'Ufficio media del comando dell'Lna riferisce che Haftar ha ricevuto una delegazione di Sirte presso il quartier generale di Rajma per “esaminare gli sforzi di sicurezza e delle forze armate per raggiungere una sicurezza stabile in città”. La dichiarazione ha aggiunto che Haftar “ha elogiato il ruolo di tutte le tribù che hanno principalmente sostenuto le forze armate dall'inizio dell'Operazione Karama (“dignità” in arabo) che ha fortemente ricostruito l'esercito". (Lit)