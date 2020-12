Libia-Egitto: allentamento delle restrizioni di viaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri del Governo di accordo nazionale libico (Gna) ha annunciato che "le autorità egiziane inizieranno ad allentare le restrizioni di viaggio da e per la Libia". L'incaricato d'affari dell'ambasciata libica in Egitto, Tariq al Hawaij, ha dichiarato in una nota pubblicata dal ministero sul suo sito web: "L'inizio sarà l'abolizione dell'obbligo di ottenere l'approvazione preventiva del coniuge per i figli delle donne libiche sposate con egiziani. Questo passaggio includerà l'eliminazione delle restrizioni agli egiziani che hanno la residenza in Libia, oltre a quelli a cui si applica il programma di unificazione familiare". Al Hawaij ha indicato che "la parte egiziana sta studiando le opzioni disponibili per facilitare ai cittadini libici l'ottenimento dei visti di ingresso in Egitto". (Lit)