Libia: presidente anziani del Fezzan, delegazione in Egitto per sostenere la nostra causa

- Il presidente del Consiglio degli anziani e dei notabili del Fezzan, Ali Baraka, ha affermato che la visita della delegazione della Libia meridionale in Egitto mira a trasmettere un messaggio alla leadership egiziana per sostenere le componenti del sud e per ascoltare tutti i problemi di cui soffrono. Baraka ha dichiarato al quotidiano "Al Youm Al Sabea" che c'è la delegazione meridionale ha una "chiara visione" per raggiungere una riconciliazione nazionale globale in Libia e per unificare le istituzioni statali. L’esponente del Fezzan ha fatto riferimento al desiderio del popolo libico in generale e del sud in particolare di stabilire uno stato di diritto, e che vi siano giustizia e istituzioni funzionanti in Libia. La visita in Egitto, ha detto Baraka, vuol essere un viaggio in un Paese considerato “la valvola della sicurezza e il cuore pulsante della nazione araba”. (Cae)