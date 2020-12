Usa-Siria: visita del comandante Centcom alla base militare di Al Tanf

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del Comando centrale delle forze armate Usa (Centcom, responsabile anche delle forze dispiegate in Medio Oriente), generale Frank MacKenzie, si è recato in visita nella base militare di Al Tanf, situata presso il confine tripartito fra Siria, Iraq e Giordania. Secondo quanto riferito ieri dal comandante dell’Esercito dei commando rivoluzionari, generale Muhannad Talaa, sui social network, MacKenzie ha visitato presso la base sia il settore della coalizione internazionale a guida statunitense, nella cosiddetta area 55, sia i loro partner della milizia siriana di opposizione. Durante la visita il generale ha ribadito “il sostegno continuo agli alleati e amici del popolo siriano, ai commando della rivoluzione, e la prosecuzione dell’addestramento per affrontare qualsiasi eventuale attacco da parte degli iraniani, per proteggere basi e alleati della coalizione, il luogo e il campo profughi di Rukban”. (Res)