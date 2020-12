Siria: Ain Issa, ancora nessuna svolta nei negoziati fra Russia e Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dintorni della cittadina siriana di Ain Issa, a nord di Raqqa, hanno registrato nelle ultime ore momenti di tranquillità alternati ad attacchi d’artiglieria e sparatorie, dopo i violenti scontri delle scorse settimane fra il cosiddetto Esercito nazionale siriano, milizia vicina alle forze della Turchia, e le Forze democratiche siriane (Fds), sostenute dalle forze statunitensi. Secondo fonti del quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”, la relativa situazione di calma coincide con i negoziati ancora in corso fra Russia e Turchia per evitare una più ampia escalation nell’area, anche se fino a ieri la situazione sembrava non essersi ancora sbloccata. La Turchia rifiuta la proposta russa, che prevede di consegnare al governo di Damasco le strutture governative di Ain Issa e di issarvi la bandiera siriana, mentre Ankara pone come condizione un ritiro completo delle Fds dal distretto. A loro volta le Fds, in un comunicato, si dicono preoccupate rispetto a “una nuova aggressione militare turca nella regione”. (Res)