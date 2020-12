Libano: governo vuole riattivare revisione forense conti Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano ha annunciato che intende riprendere i contatti con la società di consulenza statunitense Alvarez e Marsal, allo scopo di svolgere la revisione forense dei conti della Banca centrale del Paese (Bdl), resa attualmente possibile da un provvedimento con cui il parlamento di Beirut ha sospeso per la durata di un anno il segreto bancario. “Sulla base del documento del parlamento e della decisione del governo, si è stabilito di prendere contatti con Alvarez e Marsal per proseguire con la revisione forense dei conti della Banca centrale, dei ministeri, di fondi e interessi indipendenti e istituzioni pubbliche”, ha detto il ministro uscente delle Finanze, Ghazi Wazni, dopo aver incontrato ieri il presidente della Repubblica, Michel Aoun. La società statunitense, che aveva siglato un accordo con il governo di Beirut, ha rescisso qualche settimana fa il contratto dopo aver constatato l’indisponibilità della Bdl a consegnare tutta la documentazione necessaria per la revisione, giustificata tramite l’esistenza della legge sul segreto bancario. (Res)