Libano: Covid, Aoun ha firmato decreto per acquisto vaccini Pfizer-Biontech

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha firmato un decreto per acquistare da Pfizer più di un milione di dosi di vaccino contro il Covid-19. Lo ha reso noto un comunicato della presidenza libanese, secondo cui “il ministro uscente della Salute, Hamad Hassan, prenderà le misure necessarie per firmare il contratto fra lo Stato libanese e la società produttrice del vaccino”. Secondo Mahmoud Zalzali, consigliere del ministro della Salute, l’accordo siglato dal Libano prevede il pagamento di 18 milioni di dollari per 1 milione e mezzo di dosi, attese a partire da febbraio. Il vaccino sarà somministrato gratuitamente ai rifugiati, che rappresentano una parte molto significativa della popolazione libanese: a loro dovrebbero essere riservate in prima battuta 700 mila dosi. Nel quadro del programma Covax, promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Libano dovrebbe ricevere 2,2 milioni di vaccini, non prima del terzo trimestre dell’anno prossimo. (Res)