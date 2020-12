Emirati: Covid, Emirates SkyCargo trasporta primo carico di vaccini Pfizer a Dubai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Emirates SkyCargo ha annunciato l’avvenuto trasferimento negli Emirati Arabi Uniti, a favore dell’Autorità sanitaria di Dubai, del primo carico di dosi del vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech contro il Covid-19. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". Il vaccino è stato trasportato da Bruxelles, in Belgio, a bordo del volo Emirates Ek182, atterrato la notte scorsa all’aeroporto internazionale di Dubai. Il presidente e amministratore delegato di Emirates, Ahmed bin Said al Maktum, ha espresso orgoglio per il trasporto del primo carico di vaccini, e ha sottolineato che la comunità sanitaria ha dato importanti contributi in tutte le fasi della risposta alla pandemia di coronavirus. (Res)