Iraq-Usa: ministero Esteri condanna decisione di Trump di graziare agenti Blackwater

- Il ministero degli Esteri dell’Iraq ha reagito alla decisione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, di concedere la grazia a quattro persone, precedentemente al servizio della compagnia militare Blackwater, condannate e incarcerate per aver ucciso 14 persone a Baghdad nel 2007. Si tratta degli ex agenti Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty e Dustin Heard. Secondo quanto si legge in un comunicato della diplomazia di Baghdad, il ministero “ha seguito la decisione del presidente Usa Donald Trump riguardo alla concessione della grazia a varie persone condannate per l’omicidio di 14 cittadini iracheni e il ferimento di altri nel 2007, in un incidente che è stato rifiutato a livello internazionale, oltre a causare rifiuto e disapprovazione nel Paese”. Il ministero, si legge, “considera che questa decisione non sia stata assunta in considerazione della gravità del crimine commesso, e che non sia coerente con l’annunciato impegno dell’amministrazione statunitense a favore dei diritti dell’uomo, della giustizia e dello Stato di diritto”. Inoltre, la decisione “ignora in modo spiacevole la dignità delle vittime, e i sentimenti e i diritti delle loro famiglie”. Il ministero, prosegue il comunicato, “lavorerà per seguire la questione insieme al governo statunitense, mediante i canali diplomatici, per esortarlo a riconsiderare questa decisione”. (Res)