Libia: capo tribù Al Zawi, accordo militare fallito per mancata cacciata dei mercenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo militare (5+5) sul cessate il fuoco in Libia "è fallito a causa della mancata attuazione delle disposizioni più importanti, come la cacciata dei mercenari e lo stop all'invio di armi". Lo ha detto il vice presidente del cosiddetto Consiglio supremo delle tribù libiche, organismo di epoca gheddafiana considerato vicino alle istanze del generale Khalifa Haftar, nonché il capo della tribù degli Zawi, Al-Senussi Al-Hiliq Al Zawi. Quest’ultimo ha affermato in una dichiarazione che la prima delle sue clausole inserite negli accordi militari è quella di eliminare i mercenari e l'invio di armi, “ma la Turchia continua a eludere questo passaggio". (Lit)