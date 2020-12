Cina-Paesi Bassi: colloquio Li-Rutte su relazioni bilaterali e accordo di investimento con Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a collaborare con i Paesi Bassi per il rafforzamento delle relazioni bilaterali e con l'Unione europea per una rapida conclusione dei negoziati per l'accordo di investimento Cina-Ue. Lo ha dichiarato ieri il primo ministro cinese Li Keqiang, in una conversazione telefonica con l'omologo olandese, Mark Rutte. "Attualmente, le relazioni Cina-Paesi Bassi si sviluppano bene e la cooperazione bilaterale in vari campi continua ad andare avanti con ricchi risultati raggiunti nonostante l'impatto della pandemia di Covid-19", ha detto Li parlando con Rutte. Li ha auspicato che i due Paesi conducano scambi e dialoghi basati sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco e facilitino gli scambi di personale e la cooperazione pratica. La Cina manterrà la continuità, la stabilità e la sostenibilità delle politiche macroeconomiche, e non compirà "manovre brusche", ha aggiunto il premier cinese. "La Cina si adopererà per raggiungere uno sviluppo stabile e solido, che aprirà più spazio per la cooperazione con i Paesi Bassi e l'Ue", ha affermato Li. (segue) (Cip)