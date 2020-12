Cina-Paesi Bassi: colloquio Li-Rutte su relazioni bilaterali e accordo di investimento con Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rutte ha affermato che la Cina è un importante partner di cooperazione per i Paesi Bassi e la lotta congiunta dei due paesi contro la pandemia dimostra l'amicizia tra le parti. Secondo quanto riferito dall'emittente televisiva cinese "Cgtn", Rutte ha affermato che i Paesi Bassi sono disposti a rafforzare ulteriormente gli scambi con la Cina, espandere la cooperazione bilaterale in settori come il commercio e l'economia, gli investimenti e il cambiamento climatico. Il premier olandese ha aggiunto che i Paesi Bassi si aspettano una rapida conclusione dei negoziati per l'accordo di investimento Ue-Cina, che promuoverà un migliore sviluppo delle relazioni fra le parti coinvolte. (Cip)