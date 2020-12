Spagna: Covid, in 3 mesi saranno vaccinati quasi 2,3 milioni di cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna riceverà nelle prossime settimane oltre 4.591.275 dosi del vaccino Pfizer che permetteranno di immunizzare 2.295.638 di persone nei prossimi 3 mesi. Secondo quanto riferisce il quotidiano "El Mundo", lo ha affermato il ministro della Salute, Salvador Illa, spiegando che si prevedono consegne settimanali di circa 350 mila dosi a partire dal 28 dicembre, privilegiando i "gruppi a rischio". La prima consegna sarà effettuata il 26 dicembre a Guadalajara (Castiglia-La Mancia) e poi si provvederà allo smistamento al resto delle Comunità autonome. Illa non ha voluto rivelare quante saranno le persone che saranno già vaccinate il primo giorno ma ha sottolineato che grazie a questa campagna "si è all'inizio della fine" nella lotta contro la pandemia anche se sarà fondamentale "non abbassare la guardia". In merito al vaccino Moderna, Illa ha spiegato che si attenderà il 6 gennaio quando l'Agenzia europea dei medicinali dovrebbe esprimere un parere definitivo. (Spm)