Russia: proposta alla Duma per sospensione voli con tutti i Paesi

- Il deputato della Duma di Stato russa, Ivan Sukharev, ha proposto di limitare temporaneamente il traffico aereo con altri Paesi in conseguenza dell'identificazione di un nuovo ceppo di Covid-19. Una copia della lettera indirizzata al primo ministro Mikhail Mishustin è a disposizione del portale di informazione "Rt". In seguito alla scoperta di un nuovo ceppo di Covid-19 nel Regno Unito e in molti altri paesi la Russia, ha già deciso di limitare i voli dell'aviazione civile verso il paese. "Al fine di prevenire la diffusione della trasmissione del nuovo virus sul territorio della Russia, vi chiedo di considerare la possibilità di interrompere temporaneamente il traffico aereo con tutti i paesi al fine di mantenere le dinamiche positive esistenti nella lotta contro il contagio da coronavirus", afferma il deputato nell'appello al capo di governo. In precedenza, il direttore di Rospotrebnadzor (Autorità garante del consumatore), Anna Popova ha affermato che quelle mutazioni del coronavirus identificate nel Regno Unito non sono state identificate in Russia.(Rum)