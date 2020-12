Emirati: Abu Dhabi, non più necessario isolamento di 14 giorni per arrivi da alcuni paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi, 24 dicembre, i turisti internazionali, residenti e passeggeri provenienti da alcune destinazioni che arriveranno con voli della compagnia Etihad nell’emirato di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, potranno entrare nel Paese senza sottoporsi a un isolamento di 14 giorni. Lo ha annunciato la compagnia aerea emiratina, secondo cui la lista di Paesi “verdi” sarà rivista e aggiornata dal dipartimento della Salute ogni due settimane. Coloro che arriveranno dai Paesi autorizzati dovranno comunque sottoporsi ad auto-isolamento, ma soltanto finché non saranno risultati negativi al tampone molecolare per la diagnosi del Covid-19. Tutti coloro che arriveranno nell’emirato di Abu Dhabi da Paesi non “verdi”, invece, dovranno osservare una più breve quarantena di dieci giorni. (Res)