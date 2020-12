Libia: Trump a Sarraj, cessate il fuoco e processo politico passi verso soluzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che "il cessate il fuoco in Libia e il progresso nel processo politico, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, sono passi fondamentali verso la risoluzione del conflitto". E' quanto si legge in una missiva che Trump ha inviato ieri al presidente del Consiglio di presidenza del Governo di accordo nazionale (Gna), Fayez al Sarraj, in cui si congratula con il popolo libico in occasione del 69esimo anniversario dell'indipendenza del Paese nordafricano, che cade oggi, 24 dicembre 2020. Il portavoce del ministero degli Affari esteri del Gna, Muhammad al Qiblawi, ha dichiarato che Trump "ha esortato Sarraj e i libici a continuare a lavorare per una soluzione politica, e ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti a sostenere il ripristino della sovranità e dell’unità nazionale libica, per garantire la stabilità davanti alle sfide di sicurezza, economiche e umanitarie". (Lit)