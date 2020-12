Credito: Spagna, oltre 1.800 adesioni volontarie al piano di adeguamento dell'organico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Sabadell ha ricevuto oltre 1.800 richieste di adesione volontaria al suo piano di adeguamento dell'organico nel quale si darà priorità ai prepensionamenti anticipati. Secondo quanto riferito dall'istituto di credito sarà offerto il 75 per cento dello stipendio annuo ai dipendenti fino ai 63 anni con un massimo di 280 mila euro per i nati tra il 1958 ed 1961 e 300 mila euro per i nati tra il 1962 ed il 1964. Per chi va in pensione anticipata a partire dai 63 anni, sarà offerto il 10 per cento (per i nati prima del 1956) o il 20 per cento (per i nati tra il 1956 e il 1957) dello stipendio annuo. Con questo piano l'obiettivo di Sabadell è il risparmio di circa 115 milioni di euro di costi annuali ed entro il 15 gennaio saranno annunciate le domande di adesione al piano che sono state accettate dalla direzione. (Spm)