Cina: indagine dell'antitrust su Alibaba per "sospetti comportamenti monopolistici"

- Le autorità preposte alla tutela del mercato in Cina hanno avviato un'indagine antitrust a carico di Alibaba Group per "sospetti comportamenti monopolistici", e convocheranno l'affiliata del gigante tecnologico Ant Group per un incontro nei prossimi giorni. In una dichiarazione pubblicata oggi, 24 dicembre, la Commissione per la regolamentazione del mercato azionario cita atti manipolatori, tra cui quello di costringere i grossisti a scegliere una sola piattaforma, e annuncia di aver avviato un'indagine sulla pratica. Secondo una dichiarazione separata della Banca popolare cinese i regolatori finanziari si incontreranno anche con l'affiliata fintech di Alibaba Ant Group nei prossimi giorni, per colloqui sui temi di "supervisione finanziaria, concorrenza, protezione dei diritti e degli interessi dei consumatori e per regolare il funzionamento e lo sviluppo dei servizi finanziari". L'iniziativa dei regolatori cinesi è importante per rafforzare la supervisione anti-trust nel campo di internet, si legge nella nota, che ribadisce l'impegno di Pechino alla standardizzazione dell'ordine del settore e alla promozione del sano sviluppo a lungo termine dell'economia delle piattaforme.Jack Ma, fondatore del colosso cinese del commercio online Alibaba, lo scorso 2 novembre ha incontrato le principali autorità di regolamentazione finanziaria della Cina. I regolatori hanno convocato Ma e due alti dirigenti per una riunione nella quale è emerso che la redditizia attività di prestito online della società dovrà affrontare un controllo più severo da parte del governo. L'incontro del 2 novembre si è svolto pochi giorni prima della quotazione di Ant, in programma il 5 novembre, che era attesa come la più grande offerta pubblica iniziale (Ipo) del mondo e che è stata sospesa. Le persone vicine ai regolatori finanziari cinesi dicono che per ora non è stata presa alcuna decisione riguardo all'offerta di Ma. Tuttavia, sarebbe all'esame un piano per sottoporre Ant a normative più restrittive sul capitale e sulla leva finanziaria. In questo scenario, le banche statali o altri tipi di investitori statali acquisirebbero partecipazioni in Ant per aiutare a coprire eventuali carenze di capitale a causa di regole più restrittive.Ant Group ha recentemente riferito all'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari cinese in merito a significativi cambiamenti nel contesto normativo e questo importante sviluppo potrebbe rendere la società incapace di rispettare le condizioni di emissione e registrazione o i requisiti in materia di informazione, ha spiegato la Borsa di Shanghai in un comunicato sulla sospensione dell'Ipo. Poco dopo, anche la Borsa di Hong Kong ha annunciato di essere stata informata della decisione di Ant di sospendere simultaneamente la sua quotazione. Il giorno precedente, l'Autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha pubblicato una bozza di regole sui piccoli istituti di credito, ponendo limiti alle loro aree operative, leva finanziaria e licenze. Come riferisce il "Quotidiano del Popolo" cinese, le agenzie di regolamentazione sostengono il principio di "apertura, equità e giustizia" nel mercato dei capitali e quando individuano problemi, devono risolverli in modo risoluto. La sospensione della quotazione di Ant Group sarebbe volta proprio a salvaguardare meglio i diritti e gli interessi dei consumatori finanziari,gli interessi degli investitori e mantenere il sano sviluppo a lungo termine del mercato dei capitali. (Cip)