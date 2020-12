Germania: l'intelligence finanziaria aumenterà il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio centrale per le indagini sulle transazioni finanziarie della Germania, noto come Unità di intelligence finanziaria (Fiu), aumenterà il personale dalle attuali 475 a 800 unità in due o tre anni. È quanto dichiarato da Christoph Schulte, al vertice dell'Ottava direzione-Indagini criminali (Zka) dell'Ufficio per le investigazioni doganali, da cui la Fiu dipende. Entrambi gli enti sono parte della Direzione generale delle dogane (Gzd). Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, la Fiu è competente, tra l'altro, a analizzare e filtrare le segnalazioni di sospetto riciclaggio di denaro trasmesse dalle banche. L'agenzia è stata severamente criticata per lo svolgimento di tale compito, venendo accusata di inefficienza, lentezza e negligenza. Il potenziamento delle risorse umane della Fiu mira, dunque, a risolvere questi problemi. In gran parte, i nuovi assunti proverranno dalle banche, il resto dal Gzd. Inoltre, in futuro, la Fiu si avvarrà dell'intelligenza artificiale nell'azione di contrasto al riciclaggio di denaro. L'obiettivo è migliorare l'efficienza nel far fronte al flusso di rapporti sulle attività sospette.(Geb)