Governo: Cdm delibera nomine e movimento prefetti

- Il Consiglio dei ministri che si è tenuto ieri, su proposta della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha deliberato le seguenti nomine e il seguente movimento di prefetti. La dottssa Maria Teresa Sempreviva da direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia presso il dipartimento della Pubblica sicurezza, è destinata a svolgere le funzioni di vicedirettore generale della Pubblica sicurezza per l'attività di coordinamento e di pianificazione presso il medesimo dipartimento. Il dottor Lamberto Giannini da direttore centrale della Polizia di prevenzione presso il dipartimento della Pubblica sicurezza, è destinato a svolgere le funzioni di capo della segreteria del medesimo dipartimento. La dottoressa Caterina Amato da vice capo dipartimento, direttore centrale per i servizi elettorali presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, è destinata a svolgere le funzioni di vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie - direttore centrale per le Autonomie presso il medesimo dipartimento. (segue) (Com)