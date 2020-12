Governo: Cdm delibera nomine e movimento prefetti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, il dottor Fabrizio Orano è destinato a svolgere le funzioni di vice capo dipartimento, direttore centrale per i Servizi elettorali presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali, cessando dalla disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, con incarico di assicurare lo svolgimento delle funzioni già facenti capo alla soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e delle attività gestionali della soppressa Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti dell'amministrazione pubblica locale. Il dottor Marcello Maria Orione Cardona da prefetto di Lodi, è collocato a disposizione ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 410, ai fini del conferimento dell'incarico di commissario per il Coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso. Il dottor Giuseppe Montella nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Lodi. La dottoressa Lucia Volpe da prefetto di Prato, è destinata a svolgere le funzioni di direttore centrale per i Servizi demografici presso il dipartimento per gli Affari interni e territoriali. (segue) (Com)