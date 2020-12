Governo: Cdm delibera nomine e movimento prefetti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre la dottoressa Adriana Nicolina Rosaria Cogode da prefetto di Belluno, è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Prato. Il dottor Sergio Bracco (dirigente generale di P.S.) nominato prefetto, è destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Belluno. La dottoressa Maria Carolina Ippolito nominata prefetto, è destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Crotone. Il dottor Alberto Pazzanese è collocato a disposizione, con incarico ai sensi dell'art. 237 del D.P R. n. 3/57. Il dottor Stefano Laporta nominato prefetto, permane in posizione di fuori ruolo presso l'Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale con incarico di presidente. Lo riferisce una nota della presidenza del Consiglio. (Com)