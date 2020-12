Libia: minacce reciproche tra est e ovest, la tregua vacilla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta in Libia l'intensità della retorica militare così come il ritmo delle minacce tra le parti in conflitto, dopo le reciproche accuse tra le forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) e del Governo di accordo nazionale (Gna) di rafforzare le posizioni lunga la “linea rossa” che va da Sirte alla base di Jufra. Ieri, mercoledì 23 dicembre, l'Lna ha accusato le forze alleate al Gna di aver portato ingenti rinforzi militari - incluse armi turche avanzate, migliaia di mercenari e combattenti stranieri - ad Al Hisha, Qadahiyah, Zamzam e in tutta Misurata orientale. Il timore è che queste manovre siano un preludio ad un massiccio attacco contro Sirte, Jufrah e tutte le città della Libia orientale. D'altra parte, la sala operativa di Sirte e Jufrah del Gna ha dichiarato di aver monitorato nuovi concentramenti e fortificazioni delle forze alleate al general Khalifa Haftar vicino la linea di contatto che divide oggi le opposte fazioni di Cirenaica e Tripolitania. Secondo i militari di Tripoli, l’Lna si avverrebbe dell’ausilio di mercenari russi per posare mine, scavare trincee e prepararsi a riattaccare le città della Libia occidentale. (Lit)