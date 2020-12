Imprese: Vivendi annuncia la firma di una "promessa di acquisto" di Prisma Media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vivendi ha annunciato in un comunicato di aver firmato una "promessa d'acquisto" per acquisire il gruppo editoriale Prisma Media, che si presenta come leader del settore in Francia. "Il progetto di acquisizione resta sottomesso, in conformità alla regolamentazione in vigore, all'informazione-consultazione delle istanze rappresentative del personale di Prisma Media e alla finalizzazione della documentazione giuridica", ha fatto sapere Vivendi, senza però annunciare il valore dell'operazione. (Frp)