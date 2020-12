Cina-Spagna: colloquio Li-Sanchez, focus su crescita relazioni e multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è disposta a lavorare con la Spagna per salvaguardare il multilateralismo, promuovere la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti e mantenere la pace e la stabilità globale. Lo ha detto il primo ministro cinese, Li Keqiang, in una conversazione telefonica con l'omologo spagnolo, Pedro Sanchez. Li ha parlato positivamente delle relazioni sino-spagnole, rilevando che dalla visita di stato del presidente cinese Xi Jinping in Spagna nel 2018, le relazioni bilaterali hanno mantenuto uno sviluppo sano e stabile. "La Cina è pronta a collaborare con la Spagna per consolidare la fiducia politica reciproca e approfondire la cooperazione pratica in vari campi, ha affermato, aggiungendo che la Cina accoglie più prodotti agricoli spagnoli di alta qualità. "La Cina ha sempre sostenuto con fermezza il processo di integrazione europea e spera di vedere un'Unione europea unita e prospera. Pechino sostiene l'Ue nel mantenere l'indipendenza strategica e nel lavorare in unità e cooperazione, e sostiene anche la Spagna nello svolgimento di un ruolo più importante nell'Unione", ha detto il premier cinese, auspicando inoltre che l'Ue continui a fornire un ambiente imprenditoriale equo, aperto e non discriminatorio per le aziende cinesi. (segue) (Cip)