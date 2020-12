Cina-Spagna: colloquio Li-Sanchez, focus su crescita relazioni e multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanchez ha affermato che negli ultimi anni le relazioni Spagna-Cina hanno raggiunto uno sviluppo positivo. Il governo spagnolo è disposto ad approfondire ulteriormente le relazioni con la Cina, rafforzare i loro scambi economici e commerciali bilaterali, continuare a rafforzare la cooperazione con le aziende cinesi in settori come la comunicazione e l'economia digitale ed espandere gli scambi culturali bilaterali, ha affermato il primo ministro spagnolo. Sanchez ha anche affermato che la Spagna sostiene una rapida conclusione dei negoziati per l'accordo di investimento Ue-Cina ed è disposta a lavorare con Pechino per salvaguardare il multilateralismo, rafforzare la cooperazione nell'affrontare il cambiamento climatico e promuovere la disponibilità globale dei vaccini Covid-19 . (Cip)