Portogallo: premier Costa, con il vaccino potremo mettere in moto il Piano per la ripresa

- Con l'arrivo del vaccino potremo iniziare a mettere in moto la visione strategica che abbiamo sviluppato e consolidato e il piano di ripresa economica che abbiamo approvato dopo un anno molto diverso e molto duro. Lo ha affermato il primo ministro portoghese, Antonio Costa, in un messaggio inviato ai militanti del partito socialista, spiegando come a causa della pandemia non si è potuto tenere il tradizionale congresso nazionale. "Siamo stati meno insieme. Ma lontano dalla vista non è lontano dal cuore", ha detto. In relazione alla situazione attuale del Paese, Costa ha evidenziato come il Covid-19 abbia lasciato "ferite e lutti nelle famiglie" per la perdita di parenti ed amici e la privazione della libertà a causa della quarantena. Una pandemia che ha colpito "duramente" l'economia portoghese che stava crescendo bene e l'occupazione dopo diversi di ripresa e di miglioramento del reddito". Tuttavia, nonostante il clima economico sfavorevole, Costa ha dichiarato che il Portogallo ha ottenuto "importanti vittorie nel quadro dell'Unione Europea" e, di conseguenza, avrà "gli strumenti necessari" per far uscire il Paese della crisi. Su questo fronte, il governo si attiverà per combattere i cambiamenti climatici, le disuguaglianze, fornire un migliore equilibrio demografico e promuovere la modernizzazione attraverso la transizione digitale. "Dobbiamo davvero rispondere ai desideri dei portoghesi con lo sguardo rivolto al futuro", ha concluso il primo ministro.(Spm)