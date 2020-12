Usa: Trump accusa l'Iran per l'attacco all'ambasciata a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha fatto salire la tensione tra Washington e Teheran a seguito di un attacco missilistico contro l'ambasciata statunitense a Baghdad all'inizio di questa settimana, mettendo in guardia contro ogni ulteriore attacco. Lo riporta l'emittente "Cnn". L'attacco missilistico di domenica, che comprendeva 21 missili che hanno ucciso almeno un civile iracheno e danneggiato il complesso dell'ambasciata, è stato il più grande attacco del genere nella Zona Verde della capitale irachena da un decennio a questa parte. Si pensa che sia collegato all'Iran. "La nostra ambasciata a Baghdad è stata colpita domenica da diversi razzi. Tre razzi non sono stati lanciati. Indovinate da dove venivano: IRAN. Ora sentiamo parlare di ulteriori attacchi contro gli americani in Iraq", ha twittato Trump. "Qualche consiglio amichevole per la salute dell'Iran: Se uno statunitense viene ucciso, riterrò l'Iran responsabile. Ci pensi bene", ha aggiunto.(Nys)