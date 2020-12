Usa: dipartimento di Stato intende concedere licenza per vendita armi all'Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha notificato al Congresso l'intenzione di procedere col rilascio di una licenza per la vendita di bombe guidate all'Arabia Saudita. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". La licenza permetterebbe alla società Raytheon di vendere direttamente all'Arabia Saudita 7.500 bombe "intelligenti" di tipo Paveway (a guida laser), per un valore stimato intorno ai 478 milioni di dollari. L'amministrazione del presidente Donald Trump sta procedendo con l'approvazione della licenza tra le obiezioni dei legislatori democratici. (Nys)