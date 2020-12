Usa: Trump oppone il veto al bilancio della Difesa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella nota, Trump definisce il bilancio della Difesa approvato dal Congresso "un regalo a Cina e Russia", i principali avversari strategici degli Stati Uniti. La riforma della Sezione 230 del Communications Decency Act è una misura sostenuta a parole da numerosi esponenti dei partiti Repubblicano e Democratico: i primi accusano i colossi del web di sfruttare indebitamente i loro privilegi giuridici per praticare azioni sistematiche di censura ai danni di produttori di contenuti e utenti conservatori; i secondi affermano che la Sezione 230 consenta la pubblicazione di "contenuti d'odio" sulle piattaforme dei social media. Trump ha dichiarato che il provvedimento, varato nel 1996, "deve essere revocato", in quanto "consente la diffusione di disinformazione online" e costituisce "un grave pericolo per la nostra sicurezza nazionale e l'integrità delle elezioni". (segue) (Nys)