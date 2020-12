Giappone: Governo fissa limite annuale per la caccia alla balena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha fissato il limite massimo di cattura di cetacei di grandi dimensioni per il 2021 a 383 esemplari, in linea con il 2020. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il limite fissato dl governo alle attività di caccia alla balena sono l'esito di "calcoli tesi ad evitare un impatto negativo sulle risorse di cetacei" del Pacifico. Il Giappone ha ripreso le attività commerciali di caccia alla balena il primo luglio 2019, dopo aver abbandonato la Commissione internazionale per la caccia alle balene (Iwc). Il Giappone ha anche stabilito di limitare le attività di pesca delle balene alle loro acque territoriali, e a specie che l'Iwc classifica come non a rischio. (Git)