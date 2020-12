Giappone-Usa: Suga visiterà Washington a febbraio per colloqui con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihdie Suga, ha annunciato l'intenzione di recarsi in visita ufficiale negli Stati Uniti il prossimo febbraio, per un primo colloquio ufficiale con il democratico Joe Biden, che si insedierà alla Casa Bianca alla fine del mese prossimo. "Spero (di poter visitare gli Usa) prima della fine di febbraio, ha detto Suga nel corso di una intervista televisiva. Il capo del governo ha precisato che i piani per la visita dipenderanno anche dall'evoluzione della pandemia di coronavirus negli Stati Uniti. Suga, che ha assunto la guida del governo giapponese lo scorso settembre, ha spiegato di voler visitare gli Usa dopo il giuramento di Biden come presidente, il prossimo 20 gennaio. Durante l'intervista televisiva, Suga ha anche allontanato la prospettiva di nuove elezioni generali in Giappone: "Voglio prima realizzare quanto ho promesso", ha dichiarato il primo ministro. (Git)