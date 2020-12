Imprese: Thailandia, mercato ipo chiude un anno di successo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di consegne espresse Kerry Express Thailand ha chiuso con la propria quotazione alla borsa di Bangkok un anno di successo per il mercato delle ipo thailandesi. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", sottolineando che il Paese ha superato i vicini per numero di offerte pubbliche iniziali a dispetto di un quadro politico reso volatile da mesi di proteste e manifestazioni pro-democrazia. L'unità locale della società di Hong Kong Kerry Logistics Network ha debuttato in rialzo alla Borsa valori della Thailandia oggi, 24 dicembre: il prezzo azionario è aumentato di 2,7 volte rispetto a quello iniziale, a 73baht. Kerry ha raccolto in totale 8,4 miliardi di baht tramite l'offerta di azioni, e intende destinare circa la metà di tale importo all'espansione della sua rete di consegne tra il 2021 e il 2023. La quotazione di Kerry Express ha portato l'importo complessivo delle Ipo effettuate in Thailandia nel 2020 a 135 miliardi di baht (circa 4,5 miliardi di dollari), un aumento del 48 per cento rispetto al 2019 e il miglior dato dal 2013. La Thailandia è stata sede di oltre il 60 per cento delle ipo del Sud-est asiatico nel 2020. (Fim)