Covid: infermiera Spallanzani, onore per me essere prima ad avere vaccino

- "È un onore per me essere stata scelta come prima infermiera a essere stata vaccinata, con orgoglio rappresento tutti gli operatori sanitari che come me sono stati in prima linea durante questa pandemia". Lo ha detto al Tg2 Claudia Alivernini, la prima infermiera che si vaccinerà presso l’istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani il prossimo 27 dicembre, il giorno del "V day". "Vaccinarsi è sicuramente un atto di amore e di responsabilità nei confronti della collettività ed è con amore che dobbiamo fare questo gesto, e lo dobbiamo soprattutto nei confronti e nel rispetto di quelle persone che purtroppo hanno perso la vita anche tra gli operatori sanitari", ha concluso. (Rer)