Usa: l'industria dei videogame supera lo sport e il cinema messi assieme

- L'industria dei videogiochi è cresciuta fino a diventare più grande dell'industria sportiva e cinematografica messe insieme, riporta il sito "MarketWatch". Le entrate globali del settore dei videogiochi dovrebbero aumentare del 20 per cento nel 2020, con un guadagno di 179,7 miliardi di dollari. Il guadagno maggiore dovrebbe provenire dal mobile gaming, secondo il notiziario, che dovrebbe aumentare del 24 per cento fino a 87,7 miliardi di dollari. Parte di questo è dovuta alla Cina che ha recentemente revocato il divieto delle console di gioco. Nel frattempo, l'industria cinematografica globale, che ha subito un colpo a causa della pandemia di coronavirus, ha superato per la prima volta 100 miliardi di dollari di entrate nel 2019, ha riferito "Variety" a marzo. "MarketWatch" osserva che l'industria sportiva globale, che ha anche sperimentato le difficoltà dovute alla pandemia, si stima che quest'anno supererà quota 75 miliardi di dollari.(Nys)