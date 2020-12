Coronavirus: Usa, per la squadra di Biden per il Covid il peggio verrà adesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro del comitato consultivo per il Covid-19 della squadra di Joe Biden ha avvertito che le prossime settimane saranno probabilmente le peggiori della pandemia, indicando un previsto aumento del numero di casi come risultato dei raduni natalizi tra le famiglie. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Celine Gounder, specialista in malattie infettive, ha detto che un "aumento del numero di casi di pandemia su un aumento del numero di contagi" è probabile che si verifichi nelle prossime settimane. "Prevediamo che il prossimo mese sarà orribile", ha detto Gounder, aggiungendo che l'amministrazione Biden arriverà alla Casa Bianca "in uno dei momenti peggiori della storia degli Stati Uniti per quanto riguarda la salute pubblica". (Nys)