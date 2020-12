Coronavirus: Usa, distribuzione vaccino più lenta del previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distribuzione del vaccino contro il coronavirus è stata più lenta del previsto, e il numero di vaccinazioni rimane molto al di sotto dell'obiettivo del governo statunitense di 20 milioni di dosi entro la fine dell'anno. Lo riporta l'emittente "Cnbc". Poco più di un milione di persone negli Stati Uniti hanno ricevuto la prima dose di un vaccino contro il coronavirus a partire da stamattina, secondo il Centers for Disease Control and Prevention. Si tratta di circa 19 milioni di dosi in meno rispetto alle precedenti proiezioni per dicembre e lascia ai funzionari pubblici meno di due settimane - circa 8 giorni - per cercare di colmare il divario. "La distribuzione è più lenta di quanto pensassimo", ha detto ai giornalisti lo zar del vaccino contro il coronavirus del presidente Donald Trump, il dottor Moncef Slaoui, durante un briefing con la stampa oggi pomeriggio. "E come vi ho detto prima, siamo qui per aiutare gli Stati ad accelerare in modo appropriato", ha detto, aggiungendo che l'obiettivo di 20 milioni di vaccinazioni entro il 2021 è "improbabile che venga raggiunto". (Nys)