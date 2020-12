Usa: Trump oppone il veto al bilancio della Difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha opposto il veto al National Defense Authorization Act (Ndaa, il bilancio della Difesa Usa). Lo riferisce la stampa Usa, ricordando che Trump aveva preannunciato la decisione di bocciare il vasto provvedimento finanziario approvato dal Congresso, in risposta al rifiuto di quest'ultimo di emendare la Sezione 230 del Communications Decency Act, che fornisce uno scudo legale di fatto ai social media. "Sfortunatamente, questa legge non include una serie di misure critiche per la sicurezza nazionale, e include invece una serie di provvedimenti che non tributano il dovuto rispetto ai nostri veterani e alla storia delle forze armate, e che muovono in direzione opposta agli sforzi della mia amministrazione per porre gli Stati Uniti al centro della nostra politica estera e della nostra sicurezza nazionale", recita una nota del presidente Usa datata mercoledì, 23 dicembre. (segue) (Nys)