Usa: Trump oppone il veto al bilancio della Difesa (3)

- La Camera dei rappresentanti federale degli Stati Uniti ha approvato l'8 dicembre, il nuovo National Defense Authorization Act, la bozza del bilancio della Difesa per il 2021, contenente voci di spesa per un importo complessivo di 740 miliardi di dollari. Il provvedimento ha ottenuto un vasto sostegno bipartisan da parte dei deputati, nonostante il presidente Donald Trump avesse sollecitato i Repubblicani a bocciare il provvedimento. L’inquilino della Casa Bianca aveva minacciato di opporre il veto al provvedimento, a meno che il Congresso non vi alleghi misure tese a revocare la Sezione 230 della Communications Decency Act, che esenta i colossi del web dalla responsabilità legale per le decisioni di moderazione dei contenuti pubblicati sulle loro piattaforme. Trump è contrario anche ad una disposizione che prevede di rinominare le infrastrutture militari dedicate a ufficiali della Confederazione. A favore del disegno di legge hanno votato 335 deputati, mentre i contrari sono stati 78, inclusi 37 democratici. (Nys)