Usa: Trump concede 26 perdoni presidenziali, inclusi Manafort e Stone

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ufficialmente concesso 26 nuovi perdoni presidenziali ieri, 23 dicembre. Lo riferisce la stampa Usa, evidenziando che tra i beneficiari della clemenza figurano anche alcuni amici ed ex collaboratori del presidente, come l'ex presidente della sua campagna presidenziale, Paul Manafort, il consigliere Roger Stone e Charles Kushner, padre del genero Jared Kushner. Contrariamente ai suoi predecessori, Trump ha fatto raramente uso del potere presidenziale di concedere la grazia a condannati; Trump si è però risolto ad esercitare liberamente tale privilegio a poche settimane dall'insediamento del democratico Joe Biden alla Casa Bianca: il mese scorso Trump ha concesso la grazia al generale ed ex consigliere per la sicurezza nazionale Mike Flynn, che come Manafort e Stone è stato condannato nell'ambito delle indagini del procuratore speciale Robert Mueller sul cosiddetto "Russiagate". Secondo una analisi del docente di diritto di Harvard ed ex funzionario del dipartimento di giustizia Jack Goldsmith, citata dal "Wall Street Journal", tra i 60 e i 65 perdoni presidenziali concessi da Trump nelle ultime settimane sono andati ad individui in qualche modo connessi al presidente, sul piano personale o politico. Diverse tra le figure di primo piano "graziate" da Trump erano rimaste impigliate nella rete delle indagini sul "Russiagate", per reati non direttamente legati alla presunta collusione con la Russia indagata da Mueller. (Nys)