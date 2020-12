Elezioni Usa: Trump contro Barr, "serve un procuratore speciale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso pubblicamente posizione contro il procuratore generale William Barr, che pochi giorni fa alla viglia delle sue dimissioni, si era detto contrario alla nomina di un procuratore speciale per indagare in merito alle presunte irregolarità e frodi in occasione delle elezioni generali Usa dello scorso 3 novembre, "Avendo assistito a frodi su vasta scala durante le elezioni presidenziali 2020, non posso che dissentire con quanti pensino che un procuratore speciale forte, rapido ed equo non sia necessario IMMEDIATAMENTE. Queste sono state le elezioni più corrotte nella storia del nostro Paese, e devono essere esaminate da vicino!", ha scritto Trump sul proprio profilo Twitter. Trump on ha fatto il nome di Barr, che prima di rassegnare le proprie dimissioni ieri, 23 dicembre, aveva però discusso proprio l'ipotesi di nominare un procuratore speciale per indagare sulle presunte irregolarità elettorali: "Se pensassi che in questo momento un procuratore speciale sarebbe lo strumento giusto ed appropriato, l'avrei già nominato. Non l'ho fatto, e non lo farò", aveva detto Barr martedì, 22 dicembre. Ieri Trump ha scritto sul suo profilo Twitter che i suoi legali sono "sempre più vicini" a contestare con successo l'esito delle elezioni, nonostante il democratico Joe Biden sia già stato formalmente riconosciuto presidente Eletto, e si appresti ad insediarsi alla Casa Bianca. "Lasciatemi dire che sfortunatamente ci sono casi di frode nella maggior parte delle elezioni, e penso che siamo troppo tolleranti nei confronti di tale fenomeno", aveva aggiunto Barr. (Nys)