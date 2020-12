Giappone: scandalo feste private, procuratori non indagano l'ex premier Abe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procurato di Tokyo ha deciso di non iscrivere l'ex primo ministro Shinzo Abe al registro degli indagati, nell'ambito delle indagini relative all'utilizzo illecito di fondi pubblici per l'organizzazione di cene ed eventi di gala, uno scandalo che ormai da mesi lambisce l'ex premier e che coinvolge direttamente alcuni suoi ex collaboratori. Abe è stato interrogato dai procuratori ieri, 23 dicembre: la stampa giapponese ha precisato che l'interrogatorio è avvenuto "su base volontaria". La procura ha invece formulato ipotesi di reato ai danni di uno degli ex segretari di Abe, il 61enne Hiroyuki Aikawa, accusato di omissioni nella rendicontazione delle spese dell'Ufficio del primo ministro. Il crescente rilievo mediatico e giudiziario della vicenda rischia di danneggiare le possibilità di Abe di riproporsi come capo del governo in futuro, e anche di erodere il consenso goduto dall'attuale primo ministro, Yoshihide Suga, esponente del medesimo partito politico. (segue) (Git)