Giappone: scandalo feste private, procuratori non indagano l'ex premier Abe (2)

- Nei giorni scorsi i media giapponesi hanno riferito che Abe potrebbe essere convocato di fronte al parlamento dal suo stesso partito, il Partito liberaldemocratico (Ldp), per rispondere alle accuse a carico suo e di suoi ex collaboratori. Lo riferisce l'aenzia di stampa "Kyodo", secondo cui il partito di governo punta a rispondere così al crescente malumore dell'opinione pubblica giapponese, che chiede maggiori trasparenza in merito alla vicenda. Secondo fonti citate dall'agenzia di stampa, il governo giapponese teme che lo scandalo possa erodere il consenso dell'Ldp, e di conseguenza anche del primo ministro attualmente in carica, Yoshihide Suga. Abe, che ha rassegnato le dimissioni da primo ministro lo scorso settembre, per ragioni di salute, è tutt'ora un parlamentare del suoi partito; la sua deposizione di fronte alla Dieta potrebbe essere fissata prima della fine dell'anno. (segue) (Git)