- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioVARIE- Fratelli d'Italia Roma insieme a una delegazione di parlamentari, e alla presenza di alcuni comitati di quartiere, farà una manifestazione di protesta per denunciare il degrado nel rione Esquilino. Parteciperanno gli esponenti di Fratelli d'Italia, Fabio Rampelli vicepresidente della Camera, i deputati Federico Mollicone e Maria Teresa Bellucci, il capogruppo alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, il capogruppo in Campidoglio Andrea De Priamo, il capogruppo nel I municipio Stefano Tozzi e il coordinatore di Fd’I Roma Massimo Milani. Piazza Vittorio (ore 11.30)- Ventottesima edizione del tradizionale concerto di Natale in Vaticano. Al concerto, promosso dalla Congregazione per l'educazione cattolica, saranno invitati importanti star della musica italiana e internazionale. Il ricavato sarà destinato a sostenere il lavoro che Scholas Occurrentes e missione Don Bosco hanno svolto quest'anno per aiutare i più colpiti dalla pandemia Covid-19. (Rer)