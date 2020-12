Coronavirus: Usa, somministrae 1.008.025 dosi di vaccino su 9.465.725 distribuite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno dichiarato di aver somministrato 1.008.025 dosi di vaccini per il Covid-19 in tutto il paese a partire da stamattina - ora locale - e di aver distribuito 9.465.725 dosi. Il conteggio delle dosi di vaccino distribuite include sia il vaccino di Moderna che quello di Pfizer/BioNTech, mentre il conteggio delle dosi somministrate è solo per il vaccino Pfizer/BioNTech. L'agenzia ha anche riportato 18.170.062 casi di nuovi coronavirus, un aumento di 195.759 casi rispetto al conteggio precedente, e ha detto che il numero di morti è aumentato di 3.165 unità, a 321.734 totali.(Nys)