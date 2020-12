Argentina: Covid, nuove restrizioni all'ingresso nel paese e chiusura dei voli da e per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusura delle frontiere con i paesi limitrofi e sospensione dei voli da e per l'Italia fino all'8 gennaio compreso. Queste le principali disposizioni che entreranno in vigore a partire dalla mezzanotte di oggi (ora locale) nel paese secondo quanto informa una nota stampa della presidenza argentina diffusa oggi. La decisione, si legge nel comunicato viene presa a partire dall'esame fatto dal governo di Alberto Fernandez dell'evoluzione della pandemia del nuovo coronavirus a livello globale e della comparsa di nuovi ceppi altamente contagiosi.Sospesi inoltre i voli oltre anche da e per la Danimarca, i Paesi Bassi e l'Australia. I cittadini stranieri non residenti potranno entrare in Argentina solo previa autorizzazione dell'autorità di frontiera mentre i residenti dovranno obbligatoriamente presentare un test Pcr negativo e realizzare una quarantena di sette giorni.(Abu)