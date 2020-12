Brasile: governatori regione nord-est chiedono la sospensione dei voli internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consorzio dei governatori degli stati della regione nord-orientale del Brasile (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhao, Paraiba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), ha chiesto al ministro della Salute, Eduardo Pazuello, di sospendere immediatamente tutti i voli da o verso il Regno Unito, Danimarca, Olanda e Australia. Nella lettera diffusa oggi alla stampa, i governatori suggeriscono anche che il governo federale chieda la quarantena "per tutti i passeggeri che provengono da altri paesi europei e che, al termine del periodo di isolamento, effettuino un tampone per dimostrare la negatività ai virus". La richiesta arriva dopo che nel Regno Unito è stata individuata una mutazione del nuovo coronavirus, una notizia che i governatori hanno accolto con "profonda preoccupazione". (Brb)